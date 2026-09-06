Мареска: Можехме да отбележим още един или два гола

Енцо Мареска коментира победата с минималното 1:0 на водения от него тим на Манчестър Сити срещу отбора на Ковънтри в срещата от третия кръг на английската Премиър лийг. Благодарение на успеха "гражданите" запазиха стопроцентовия си актив и оглавиха класирането на Острова.

Гол на Холанд бе достатъчен на пестелив Манчестър Сити

"Наистина се насладих на днешната победа по ред причини. В девет от десет случая в подобни мачове оставаш с лоши чувства. Мисля, че можехме да отбележим още един или два гола през първото полувреме и тогава всичко щеше да е различно. Отново се задържахме. В крайна сметка спечелихме и сме много щастливи от това.



Винаги е трудно. Особено когато отборите играят с нисък блок. Те просто чакат някой да направи грешка. Разчитат на контраатаки. На статични положения. Мисля, че се справихме много добре с това.



Когато пропускаш положения, даваш шанс на опонента си и всичко може да се случи. Мисля, че девет от десет пъти тези мачове завършват зле, но все пак е хубаво да спечелиш с 1:0, защото в Премиър лийг е много трудно", каза Мареска.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google