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Мареска: Можехме да отбележим още един или два гола

  • 6 сеп 2026 | 07:49
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Енцо Мареска коментира победата с минималното 1:0 на водения от него тим на Манчестър Сити срещу отбора на Ковънтри в срещата от третия кръг на английската Премиър лийг. Благодарение на успеха "гражданите" запазиха стопроцентовия си актив и оглавиха класирането на Острова.

Гол на Холанд бе достатъчен на пестелив Манчестър Сити
Гол на Холанд бе достатъчен на пестелив Манчестър Сити

"Наистина се насладих на днешната победа по ред причини. В девет от десет случая в подобни мачове оставаш с лоши чувства. Мисля, че можехме да отбележим още един или два гола през първото полувреме и тогава всичко щеше да е различно. Отново се задържахме. В крайна сметка спечелихме и сме много щастливи от това.

Винаги е трудно. Особено когато отборите играят с нисък блок. Те просто чакат някой да направи грешка. Разчитат на контраатаки. На статични положения. Мисля, че се справихме много добре с това.

Когато пропускаш положения, даваш шанс на опонента си и всичко може да се случи. Мисля, че девет от десет пъти тези мачове завършват зле, но все пак е хубаво да спечелиш с 1:0, защото в Премиър лийг е много трудно", каза Мареска.

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