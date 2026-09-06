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Ланс с нова грешка във Франция преди старта на ШЛ

  • 6 сеп 2026 | 01:42
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Ланс с нова грешка във Франция преди старта на ШЛ

Френският вицешампион Ланс регистрира изненадващо поражение с минималното 0:1 от тима на Лориен в среща от Лига 1. Единственото попадение в мача реализира Мамаду Коне в 54-ата минута на срещата, а “жълто-кървавите” останаха човек по-малко, след като във 2-рата минута на добавеното време Сюлейман Санян получи втори жълт картон. Така Ланс остана само с една победа от началото на сезона и е на десето място във временното класиране, докато Лориен се изкачи на осмата позиция, след като вече има една победа, едно равенство и една загуба.

Това бе неприятен удар по самочувствието на Ланс, който след броени дни на 10 септември (четвъртък) ще има тежко гостуване в Чехия на Славия (Прага) в среща от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Това ще бъде първо участие на френските вицешампиони в “турнира на богатите” от сезон 2023/2024.

Иначе тази вечер се изиграха още два мача от Лига 1. В тях Ница и новакът Льо Ман разделиха точките след равенство 1:1, а Брест надигра като гост Льо Авър.

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След първите три кръга водач е Монако, който в своя мач от кръга шокира с 2:1 на “Парк де Пренс” шампиона от последните пет сезона Пари Сен Жермен, който крета в долната половина на таблицата към момента и все още няма победа.

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