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Коболи се срина срещу белгиец и изхвърча от US Open

  • 6 сеп 2026 | 02:14
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Коболи се срина срещу белгиец и изхвърча от US Open

Белгиецът Александър Блокс сътвори един от най-забележителните обрати в третия кръг на Откритото първенство на САЩ, елиминирайки поставения под номер пет Флавио Коболи. Победителят надделя след 6:7(4), 6:3, 6:0, 6:3 за 2 часа и 45 минути.

Първата част бе изключително оспорвана и стигна до тайбрек, в който италианецът демонстрира по-здрави нерви и го спечели със 7:4 точки. Равностойната игра продължи и в началото на втория сет, като резултатът се движеше гейм за гейм до 3:3.

Именно от този момент Блокс нанесе своя решителен удар. С безупречна игра от основната линия той влезе в невероятна серия от 11 поредни спечелени гейма. С това белгиецът затвори втория сет с 6:3, спечели третия на нула (6:0) и поведе бързо в четвъртия.

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Коболи не се предаде без битка и намери сили да демонстрира характер в четвъртия сет. Той успее да мобилизира ударите си и изравни за 3:3, опитвайки се да вкара мача в пети решителен сет.

Устремът на италианеца обаче бе бързо секнат. Александър Блокс незабавно си върна контрола върху събитията на корта, взе следващите три гейма и затвори мача с 6:3, подпечатвайки мястото си в следващата фаза на турнира. Там той ще срещне Франсиско Серундоло от Аржентина, който също сътвори забележителен обрат срещу представителя на домакините Тейлър Фриц.

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