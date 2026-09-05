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Левски с осма поредна победа в efbet Лига - на живо след 1:0 срещу ЦСКА 1948
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  3. Веласкес: ЦСКА 1948 не е случаен съперник! Видяхте какво направиха в Европа

Веласкес: ЦСКА 1948 не е случаен съперник! Видяхте какво направиха в Европа

  • 5 сеп 2026 | 23:43
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес сподели, че тимът му заслужено е спечелил с 1:0 срещу ЦСКА 1948, като отдаде заслуженото на съперника.

13 Левски 1:0 ЦСКА 1948

„Труден съперник. Важното е да се припомни, че този отбор завърши на второ място през миналия сезон. Мачът беше труден, но това не е случайно. ЦСКА 1948 игра в европейските турнири и игра страхотно срещу Панатинайкос. Направихме добър мач. Когато играем срещу ЦСКА 1948, е важно да познаваме моментите кога да изострим атаката, защото те имат добра структура. Те в нападение много често сменят своите позиции. Беше важно да се защитаваме компактно и с качество. Не обичам да говоря за индивидуалности. Голът на Переа е много важен за него и отбора. Много съм щастлив за него. Сега най-важното е да се възстановим и да видим кое сме направили добре. Трябва да получим информация и от медицинския щаб. Футболистите бяха много уморени в края на сблъсъка. Имаме шанс да спечелим Купата срещу ЦСКА“.

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