Еда Ердем: Изиграхме страхотен мач! Отново сме на финала и искаме да повторим постижението от 2023-а

Капитанът на настоящия шампион Турция Еда Ердем сподели след победата над Сърбия с 3:0 гейма на полуфиналите на ЕвроВолей 2026 в Истанбул, че са изиграли страхотен мач и иска да повторят постижението от 2023-а година.

"Трябва да благодаря на публиката за подкрепата им от първата точка до края. Те оказаха допълнителен натиск върху противника. Изиграхме страхотен мач, докоснахме много топки и нашата блок-защита работеше изключително добре – така че, те бяха принудени да правят смени и да опитват други неща, които ги дестабилизираха. Отново сме на финала и искаме да повторим постижението от 2023-а", каза Ердем пред сайта на CEV.