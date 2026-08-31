Иво Казаков се раздели с Пирин

Иво Казаков вече не е футболист на Пирин (Благоевград), научи Sportal.bg. Нападателят и клубът са постигнали споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие.

Казаков се присъедини към „орлетата“ през зимата на 2026 година, след като напусна Арда. През лятото той подписа нов двугодишен договор с Пирин, като ръководството тогава го определи като един от важните футболисти в състава.

През настоящия сезон 23-годишният нападател успя да се разпише за благоевградчани. Той отбеляза попадение при тежката загуба с 1:5 от Добруджа в първия кръг на Втора лига, а също така реализира два гола срещу Хебър в последните месеци.

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