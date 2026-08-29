Футболистите на Пирин към феновете: Обещаваме ви едно - битка от първата до последната минута!

Футболистите на Пирин призоваха своите фенове за подкрепа в днешното домакинство срещу Черноморец (Бургас) от 6-ия кръг на Втора лига. "Орлетата" се намират в дъното на класирането, като все още нямат спечелена точка от изиграните пет мача дотук.

Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

Ето какво написаха играчите на благоевградчани:

"Скъпи привърженици на Пирин,

Знаем, че последните мачове не са това, което всички заедно искаме. Знаем и колко много ви боли, защото боли и нас. Но точно в такива моменти се вижда кой стои истински зад отбора. Днес не ви обещаваме лесен мач. Обещаваме ви едно – битка от първата до последната минута! Ще дадем всичко от себе си за тази фланелка, за тази емблема и за всички вас, които през годините сте доказали, че Пирин никога не е сам.

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Тази вечер имаме нужда от вашия глас, вашата енергия и вашата вяра. Нека „Христо Ботев“ отново бъде нашата крепост! Елате на стадиона, застанете зад нас и ни подкрепяйте до последния съдийски сигнал. Нека заедно покажем какво означава да си орле! За Пирин! За Благоевград! Заедно – до края!".

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