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Футболистите на Пирин към феновете: Обещаваме ви едно - битка от първата до последната минута!

  • 29 авг 2026 | 11:55
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Футболистите на Пирин към феновете: Обещаваме ви едно - битка от първата до последната минута!

Футболистите на Пирин призоваха своите фенове за подкрепа в днешното домакинство срещу Черноморец (Бургас) от 6-ия кръг на Втора лига. "Орлетата" се намират в дъното на класирането, като все още нямат спечелена точка от изиграните пет мача дотук.

Седем вълнуващи битки във Втора лига днес
Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

Ето какво написаха играчите на благоевградчани:

"Скъпи привърженици на Пирин,

Знаем, че последните мачове не са това, което всички заедно искаме. Знаем и колко много ви боли, защото боли и нас. Но точно в такива моменти се вижда кой стои истински зад отбора. Днес не ви обещаваме лесен мач. Обещаваме ви едно – битка от първата до последната минута! Ще дадем всичко от себе си за тази фланелка, за тази емблема и за всички вас, които през годините сте доказали, че Пирин никога не е сам.

Пирин с нов спортен директор
Пирин с нов спортен директор

Тази вечер имаме нужда от вашия глас, вашата енергия и вашата вяра. Нека „Христо Ботев“ отново бъде нашата крепост! Елате на стадиона, застанете зад нас и ни подкрепяйте до последния съдийски сигнал. Нека заедно покажем какво означава да си орле! За Пирин! За Благоевград! Заедно – до края!".

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