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Дунав пусна в продажба билетите за домакинството срещу Славия

  • 5 сеп 2026 | 16:59
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Дунав пусна в продажба билетите за домакинството срещу Славия

Билетите за домакинството на Дунав (Русе) срещу Славия (София) вече са в продажба, съобщиха от русенския футболен клуб. Срещата от осмия кръг на efbet лига предстои в понеделник, 7 септември, от 20:30 часа на Градския стадион в Русе.

Цената на билетите за голямата централна трибуна с козирката е 12 евро, стандартният пропуск е 8 евро, а пенсионерите заплащат 4 евро. Деца до 16 години, както и притежателите на карти „Мултиспорт“ и „Мултиспорт Кидс“, ще влизат безплатно. Само билетите за деца за големия централен сектор с козирка са на цена 3 евро.

От клуба напомнят, че децата до 16 години вече трябва задължително да разполагат с входен пропуск. Първо се закупува билет за придружителя по стандартния ред, след което се заявява и детски билет, дори когато той е безплатен. Детските пропуски се заявяват единствено предварително, съобщиха още от щаба на „драконите“.

Билети могат да бъдат закупени онлайн чрез клубния сайт и платформата kupibileti.bg. В деня на мача пропуски ще се продават и във фен магазина на „Дунав“ на ул. „Околчица“ №6 от 11:00 до 16:00 часа, а след това – на касите на Градския стадион.

Двубоят срещу Славия ще бъде второ поредно домакинство за русенския тим, след като на 31 август съставът от Русе завърши 2:2 с Локомотив (София).

Преди осмия кръг „драконите“ са 12-и в класирането с 4 точки, а Славия заема деветото място със 7 точки.

Главен съдия на срещата ще бъде Георги Стоянов, негови асистенти ще са Дарин Иванов и Иво Колев, а четвърти съдия – Георги Иванов. За ВАР ще отговаря Мартин Марков, с асистент Кристиан Тодоров.

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