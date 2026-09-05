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Каралис не изпусна диамантения трофей от поглед цяла нощ

  • 5 сеп 2026 | 16:11
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За всеки атлет да спечели диамантен трофей е нещо специално. Особено когато се случва да първи път. Вторият във вечната ранглиста на овчарския скок Емануил Каралис изпита чувството да е носител на диамантения трофей за първи път вчера, когато извоюва крайната победа в Брюксел с нов рекорд на турнира от 6.12 метра, подобрявайки постижението на Арманд Дуплантис. 

Самият Дуплантис напусна надпреварата, след като му се обади контузия от по-рано през сезона и той реши да не рискува. 

Дуплантис се контузи, Каралис подобри рекорда му и грабна диамантения трофей
Дуплантис се контузи, Каралис подобри рекорда му и грабна диамантения трофей

Каралис пък публикува емоционални снимки със своя трофей, като написа в Инстаграм: “Благодаря и лека нощ”. 

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Снимки: Imago

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