Волейболни кралици ще блестят на полуфиналите на ЕвроВолей

Истински волейболни величия присъстваха на пресконференцията в петък, проведена директно на игрището в зала „Синан Ердем“ в Истанбул, преди полуфиналните сблъсъци от ЕвроВолей 2026 за жени. Треньорите и капитаните на четирите отбора, които все още се борят за континенталната слава и заветната квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., изглеждаха едновременно решени и предпазливи, подчертавайки, че ще продължат да подхождат мач за мач.

Сърбия и Турция ще изиграят първия полуфинал от 16:00 ч. местно време в Истанбул, което ще бъде повторение на финала за златото от 2023 г. в Брюксел, когато Турция влезе в историята, спечелвайки първата си титла в надпреварата. Капитанът на Турция Еда Ердем и сръбската ѝ колежка Мая Огньенович вече написаха история с десетото си участие на европейско първенство – постижение, което говори много за тяхното спортно дълголетие на най-високо ниво. И двете признаха силата на противника, като Ердем похвали начина, по който отборът ѝ е успял да се развие от началото на турнира на родна земя. Огньенович от своя страна подчерта, че дори след толкова години за нея остава привилегия да играе за националния отбор и мотивацията ѝ е същата, каквато е била при дебюта ѝ с фланелката през 2005 г. Селекционерът на Турция Даниеле Сантарели прие, че играта у дома носи допълнително напрежение и наблегна, че макар Турция да спечели Волейболната лига на нациите по-рано тази година, това първенство е съвсем различна история и предишните резултати, включително победата с 3:2 от 2023 г., нямат никакво значение. Зоран Терзич, който се завърна начело на Сърбия за своето единадесето европейско първенство, изравнявайки рекорда на руската легенда Николай Карпол, призна, че нещата са се променили с идването на нови поколения, но въпреки това отборът е работил усилено и методично, за да остане концентриран и да се подготви по най-добрия начин за полуфинала с Турция. Този мач ще бъде 77-и за Терзич на европейски първенства, което само по себе си е рекорд.

Във втория полуфинал ще се изправят действащите олимпийски и световни шампионки от Италия срещу Полша. Магдалена Стишяк, капитан на „бяло-червените“, заяви, че отборът ѝ е млад, но много амбициозен. Тяхното желание е да осигурят първия медал за Полша от 2009 г. насам и дори евентуално първото злато след поредните титли през 2003 и 2005 г. Тя и съотборничките ѝ се подготвят под ръководството на Стефано Лаварини, който е начело на полския тим от няколко години, след като преди това водеше националния отбор на Корея. Лаварини познава много добре италианските състезателки от опита си в местното първенство. Капитанът на Италия Ана Данези сподели, че все още е сравнително нова в тази роля в сравнение с величия като Ердем и Огньенович и се опитва да попие колкото се може повече от такива легенди. Легендарен е единственият епитет, който може да опише треньора на Италия Хулио Веласко, който вече е единственият, достигал до полуфиналите на европейско първенство както при мъжете, така и при жените. Много години са минали от славните дни с „И Феномени“ в края на 80-те и началото на 90-те, а Веласко настоя, че макар Италия да е олимпийски и световен шампион, бъдещите успехи ще дойдат само ако състезателките му не чувстват задължение да побеждават. Те трябва да бъдат освободени от напрежението, произтичащо от предишните им постижения, и дори да игнорират насърчителните съобщения в „УотсАп“, изпратени от техните майки.

С такъв кралски състав от играчи и треньори, застанали до блестящия трофей на ЕвроВолей, очакването и вълнението преди полуфиналните и финалните мачове нарастват с всяка изминала минута. Организаторите очакват пълни трибуни в събота за полуфиналите и волейболно шоу от най-висока класа, тъй като на игрището ще излязат суперзвезди като Мелиса Варгас, Тияна Бошкович, Паола Егону и самата Стишяк.

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