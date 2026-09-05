Българските състезатели не успяха да стигнат до отличията на Европейското първенство по джудо за младежи и девойки в Подгорица

Българските състезатели не успяха да стигнат до отличията на Европейското първенство по джудо за младежи и девойки в Подгорица, Черна Гора.

В последния ден Антон Димитров в категория до 90 килограма и Никола Марков при най-тежките над 100 кг загубиха първите си срещи.

Останалите национали също не успя да запишат призово класиране. България беше представена от 11 състезатели, девет младежи Иво Галенков и Денис Гълъбов (60 кг), Преслав Николов и Стилиян Гушков (66 кг), Иво Димитров и Андрей Ганчев (73 кг), както и Емил Вълчев (81 кг), и при девойките от София Рангелова (48 кг) и Надие Жаафар (70 кг).

На първенството участват 400 състезатели от 44 държави.

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