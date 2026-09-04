Вижте полуфиналните двойки на Евроволей 2026

След като бяха изиграни всички четвъртфинални двубои от европейското първенство за жени, станаха ясни полуфиналистите в надпреварата. Срещите ще се изиграят на 5 септември (събота), от 16:00 и 19:00 часа.

Волейболистките на олимпийския и световен шампион Италия, излизат срещу трикратния бронзов медалист от Лигата на нациите Полша.

Действащият европейски шампион Турция се изправя срещу сребърния медалист и трикратен носител на титлата Сърбия.

"Скуадра адзура" отстрани Швеция в четвъртфиналите, а "дружина полска" се наложи над Нидерландия.

Южните ни съседки се наложиха над Германия, а "плавите" победиха категорично амбициозния тим на Гърция.

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