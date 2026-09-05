SENSHI подкаст: Кой ще спечели GRAND PRIX турнира

Кой ще спечели турнира SENSHI GRAND PRIX в категория до 95 кг? Това се опитват да разнищят легендарният водещ Грант Уотърман, Даниел Любомиров от Sportal.bg и Теодор Джамов от boec.com.

Grand Prix турнирът е гвоздеят на галавечерта SENSHI 33 на 5 септември от 19:30 часа на плажната арена в комплекс “Св. св. Константин и Елена”, Варна.

В турнира с осем бойци ще участва и българин в лицето на Едуард Алексанян, който ще се опита да последва примера на Жулиен Риков, спечелил турнир SENSHI Grand Prix миналата година. Алексанян започва срещу румънеца Юри Фаркас и според журналиста на Sportal.bg Даниел Любомиров именно Еди ще спечели титлата.

Защо Грант Уотърман вярва, че Али Насир ще спечели и защо Джамов залага на Шариф Бен Мабрук може да разберете от подкаста на SENSHI:

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