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  3. Цветомир Найденов обяви нов: Не е Дани Карвахал, но ще свърши работа

Цветомир Найденов обяви нов: Не е Дани Карвахал, но ще свърши работа

  • 5 сеп 2026 | 08:38
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Цветомир Найденов обяви нов: Не е Дани Карвахал, но ще свърши работа
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

Бизнесменът, който осигурява издръжката на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, обяви в социалната мрежа входящ трансфер при "червените" от Бистрица. Той намери начин да се пошегува с появилата се преди дни информация, че легендата на Реал Мадрид Даниел Карвахал е пред трансфер в ЦСКА.

Найденов: Идваш, работиш грамотно и ставаш национал на Тунис
Найденов: Идваш, работиш грамотно и ставаш национал на Тунис

"Tamo junto e misturado (б. р. - Заедно сме докрай), Майсторе! Е, не е Дани Карвахал, но и Емерсон Барбоса ще свърши работа като ляв бек", написа във "Фейсбук" Цветомир Найденов.

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