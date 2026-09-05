Цветомир Найденов обяви нов: Не е Дани Карвахал, но ще свърши работа

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Бизнесменът, който осигурява издръжката на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, обяви в социалната мрежа входящ трансфер при "червените" от Бистрица. Той намери начин да се пошегува с появилата се преди дни информация, че легендата на Реал Мадрид Даниел Карвахал е пред трансфер в ЦСКА.

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"Tamo junto e misturado (б. р. - Заедно сме докрай), Майсторе! Е, не е Дани Карвахал, но и Емерсон Барбоса ще свърши работа като ляв бек", написа във "Фейсбук" Цветомир Найденов.

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