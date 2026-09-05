Якирович удължи договора си с Хъл Сити

Ръководството на Хъл Сити обяви, че е постигнало споразумение за нов договор с настоящия си старши треньор Сергей Якирович.
Контрактът на бившия халф на ЦСКА е удължен до лятото на 2028 година.
Босненският наставник пое „тигрите“ през 2025 г. и успя да изведе тима до промоция в Премиър лийг.
Отборът стартира впечатляващо новия сезон в елита, записвайки две победи без допуснат гол в първите си два мача – 2:0 срещу Манчестър Юнайтед и 1:0 над Ковънтри.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google