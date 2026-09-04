ПСЖ обяви новите договори на Луис Енрике и петима футболисти

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике удължи с три години договора си с двукратния европейски клубен шампион. Новината беше официално потвърдена минути преди двубоя срещу Монако от 3-ия кръг на Лига 1.

Предишният контракт на испанеца трябваше да изтече в края на настоящия сезон, но той подписа ново споразумение, което ще го задържи в клуба до 2030 година.

Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/kRjA2LQ4AM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026

Преди първото домакинство за сезона феновете на „Парк де Пренс“ бяха зарадвани и с информацията за новите договори на Жоао Невеш, Фабиан Руис, Уилиан Пачо, Лукас Бералдо и Сени Маюлу.

Привържениците посрещнаха с бурни овации Луис Енрике и петимата играчи, които са част от ядрото на отбора.

Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur, Luis Enrique, ainsi que celles de ses joueurs : Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/KM8Wtn6l5U — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026

Бившият наставник на Барселона и Испания беше назначен за треньор на ПСЖ преди сезон 2023/24 със задачата да изведе отбора до дългоочакваната първа европейска купа. Той постигна тази цел със зашеметяваща победа с 5:0 над Интер във финала на Шампионската лига през 2025 г., преди тимът успешно да защити титлата си, побеждавайки Арсенал след дузпи през май.

Под ръководството на Луис Енрике ПСЖ спечели също три титли в Лига 1 и две Купи на Франция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google