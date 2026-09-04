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  3. Антъни Генов е финалист на двойки на турнира в Пловдив

Антъни Генов е финалист на двойки на турнира в Пловдив

  • 4 сеп 2026 | 21:42
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Антъни Генов е финалист на двойки на турнира в Пловдив

Антъни Генов се класира за финала на двойки на силния международен турнир по тенис на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Локомотив". 

Генов и Олександър Овчаренко (Украйна), поставени под номер 3 в схемата, победиха на полуфиналите с 6:4, 6:2 Даниел Синяков (Чехия) и Ерик Ваншелбойм (Украйна) за 69 минути игра.

Българинът и украинецът спечелиха първия сет с единствен пробив в десетия гейм. Във втората част Генов и Овчаренко спечелиха четири поредни гейма от 2:2 до 6:2, за да триумфират с победата.

Антъни Генов е на полуфинал на двойки в Пловдив
Антъни Генов е на полуфинал на двойки в Пловдив

В спор за титлата утре двамата ще играят срещу аржентинците Валерио Абоиян и Хуан Мануел Ла Серна, които победиха драматично на полуфиналите българина Янаки Милев и Стефан Попович (Сърбия) с 4:6, 7:6(8), 10:5 за час и 43 минути игра.

Милев и Попович спечелиха първия сет, а във втората част пропуснаха мачбол при 6:5 в тайбрека.

По-рано днес националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл след успех с 6:3, 3:6, 6:1 над третия поставен в схемата Хуан Мануел Ла Серна (Аржентина) за два часа и 32 минути игра. 

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