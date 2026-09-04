Митов отново не получи шанс при бойко реми на Санкт Паули

Арминия (Билефелд) и Санкт Паули завършиха при зрелищно равенство 2:2 в интригуващ двубой от 4-тия кръг на германската Втора Бундеслига. Нито един от двата състава не успя да излезе като краен победител, въпреки че зрителите на стадиона станаха свидетели на куп обрати. Българският национален вратар Димитър Митов отново остана на резервната скамейка за гостите от Санкт Паули. Съотборникът му Бен Фола, който започна под рамката вместо него, обаче не се представи особено убедително.

Домакините от Арминия откриха резултата в 13-тата минута, благодарение на точния удар на Яник Рошелт. Радостта им обаче не продължи дълго, тъй като Санкт Паули реагира светкавично. Само седем минути по-късно, в 20-тата минута, Таичи Хара възстанови равенството за 1:1, оползотворявайки добра възможност за гостите.

Второто полувреме предложи сходен сценарий с ранна преднина за домакините и последвало изравняване. В 51-вата минута Арминия отново излезе напред в резултата, след като Йоел Гродовски се разписа за 2:1. Гостите от Хамбург обаче показаха характер и в 65-тата минута Абдули Сисей фиксира крайното 2:2, с което донесе точката за своя тим.

След това равенство Санкт Паули събира актив от 3 точки след четири изиграни кръга и заема 12-то място в класирането. Отборът на Арминия от своя страна се позиционира на 8-мо място в таблицата с общ актив от 4 спечелени точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google