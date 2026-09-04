Ден преди SENSHI 33: Бойците застанаха лице в лице след официалния кантар

Бойците от SENSHI 33 Grand Prix преминаха официалния кантар преди мащабната бойна галавечер. На 4 септември участниците застанаха лице в лице със своите съперници на плажа в к.к. Св. св. Константин и Елена край Варна – само ден преди сблъсъците на ринга.

Най-голямото напрежение беше около осемте бойци, които влизат в SENSHI Grand Prix турнира до 95 кг. За тях залогът е огромен – само един ще напусне арената като шампион, а за да стигне до пояса, ще трябва да спечели три професионални битки в рамките на една вечер.

България има свой претендент за титлата в полутежката категория. Едуард Алексанян влиза в турнира с амбицията да стигне до самия край, като първото препятствие пред него е румънецът Юри Фаркас. Още трима български бойци ще бъдат част от SENSHI 33. Огнян Мирчев, Симеон Наковски и Жулиен Риков ще се изправят срещу международни съперници в трите супер битки по правилата на KWU FULL CONTACT.

Резултати от официалния кантар на SENSHI 33 Grand Prix:

Супер битки по правилата на KWU FULL CONTACT

Категория до 70 кг:Янис Еминов (Гърция) – 65,9 кгОгнян Мирчев (България) – 65,8 кг

Категория до 70 кг:Педро Гранхо (Испания) – 65,5 кгСимеон Наковски (България) – 65,6 кг

Категория до 75 кг:Данут Михаил (Испания) – 74,9 кгЖулиен Риков (България) – 75 кг

Резервни битки за Grand Prix турнира

Майк Кена (ДР Конго) – 92,8 кгПабло Молина (Аржентина) – 93,9 кг

Агон Белача (Германия) – 92,6 кгДерек Бинендайк (Нигерия) – 94,8 кг

Основни участници в SENSHI Grand Prix до 95 кг

Юри Фаркас (Румъния) – 93,8 кгЕдуард Алексанян (България) – 94,8 кг

Юри Фернандеш (Португалия) – 94,8 кгАлександър Бурдужа (Молдова) – 94 кг

Шариф Бен Мабрук (Тунис) – 93,5 кгЕмин Йозер (Турция) – 94,3 кг

Рамон Куирини (Италия) – 94,3 кгАли Насир (Германия) – 94,8 кг

SENSHI 33 Grand Prix ще се проведе на 5 септември от 19:30 часа на плажната арена в к.к. Св. св. Константин и Елена, Варна. Галата ще предложи директни елиминации в категория до 95 кг, резервни двубои и три атрактивни супер битки с българско участие. Билети за събитието са налични в мрежата на Eventim.bg.

Феновете на бойните спортове по целия свят могат да гледат SENSHI 33 Grand Prix на живо и безплатно по DAZN тази събота, 5 септември. За да гледате събитието, изтеглете приложението DAZN или посетете платформата, създайте безплатен акаунт и потърсете „SENSHI“, за да откриете SENSHI 33.

Бойният екшън започва в 19:30 часа, на живо от плажната арена в к.к. Св. св. Константин и Елена, Варна.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google