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  3. България срещу Финландия на Европейското по плажен волейбол до 20 години

България срещу Финландия на Европейското по плажен волейбол до 20 години

  • 4 сеп 2026 | 18:15
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България срещу Финландия на Европейското по плажен волейбол до 20 години

Българската двойка Габриела Петкова и Ивайла Кирева ще играe срещу Финландия на Европейското първенство по плажен волейбол за девойки до 20 години.

Българска двойка в основната схема на Европейското под 20 години
Българска двойка в основната схема на Европейското под 20 години

В груповата фаза Петкова и Кирева загубиха и трите си мача с по 0:2 – от Австрия, Гърция и Литва, след като влязоха в основната схема през квалификациите.

Така българските представителки излизат за разпределение на местата между 25-о и 29-о. Двубоите са утре и започват в 14,10 часа в Италия.

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