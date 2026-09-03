Българска двойка в основната схема на Европейското под 20 години

Българската двойка Ивайла Кирева – Габриела Петкова се класира за основната схема на Европейското първенство по плажен волейбол за жени под 20 години. Нашите победиха англичанките Рейтс и Андертън с категоричното 2:0 (21:19, 21:5).



Във втората среща българската двойка загуби от хърватките Дървис и Блук с 1:2 (14:21, 21:17, 13:15). В този момент вече беше ясно, че се класираме за основната схема на турнира.



Така третият мач срещу беларуската двойка нямаше значение. В нея загубихме с 0:2 (8:21, 7:21).

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