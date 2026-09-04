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  3. Виктория Велева отпадна на четвъртфиналите в Печ

Виктория Велева отпадна на четвъртфиналите в Печ

  • 4 сеп 2026 | 17:05
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Виктория Велева отпадна на четвъртфиналите в Печ

Виктория Велева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Печ (Унгария) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишната българка, която е поставена под номер 7, загуби от третата в схемата Франциска Шидат (Германия) с 0:6, 4:6 за час и 43 минути на корта.

Велева не успя да спечели гейм в първия сет, а във втората част игра равностойно до 4:4, след което не удържа подаването си и приключи участие в надпреварата.

Българката, която преди този двубой записа две поредни победи, за пръв път през сезона достига до четвъртфиналната фаза на турнир от веригата на World Tennis Tour.

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