Спортистите от Федерацията по адаптирана физическа активност започнаха тренировки по бокс

Спортистите от Федерация „Адаптирана физическа активност – България“ направиха първите си тренировки по бокс. Инициативата е съвместна с Българската федерация по бокс и поставя началото на ново направление в развитието на адаптирания спорт у нас.

Тези занимания са първата стъпка към системна подготовка, чрез която спортистите с интелектуални увреждания ще развиват сила, координация, концентрация, дисциплина и увереност, като същевременно ще се запознават с основите на бокса.

Още през септември предстои и голямото предизвикателство. Спортисти със синдром на Даун ще участват в демонстративни боксови срещи по време на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, на което България ще бъде домакин от 15 до 26 септември в „Асикс Арена“ в София.

Това ще бъде възможност те да направят първата си крачка на голямата европейска боксова сцена и да покажат, че спортът няма граници и може да създава нови възможности за развитие и изява.

Съвместната инициатива на двете федерации е още една важна стъпка към развитието на адаптирания спорт и включването на хората с интелектуални увреждания в нови спортни дисциплини.

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