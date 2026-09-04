Ново попълнение в Академик (Свищов)

Özkan Keçe – млад футболен анализатор и скаут се присъединява към Академик Свищов на доброволни начала, пише в сайта на ФК.
Как ще помага на клуба?
Тактически анализ – анализ на представянето на Академик и детайлно разучаване на съперниците.
Видео анализ – разбивка на мачове и ключови игрови ситуации с помощта на съвременни методи.
Статистика и профилиране – анализ на индивидуалното представяне на футболистите.
Скаутинг – откриване и оценка на перспективни футболисти чрез видео, статистика и индивидуални профили.
Özkan е студент трети курс, специалност „Преподаване на немски език“ в Университета „19 май“ в Самсун. Има опит в Belediye Evleri Karşıyaka и C.D. K'illinchos.
Неговата дългосрочна цел е да изгради международна кариера като професионален футболен анализатор и скаут.
За нас това е партньорство, от което печелят и двете страни.
Академик ще предостави на Özkan възможност да трупа практически опит в реална футболна среда, а той ще подпомага клуба със своите знания, анализи и нов поглед върху играта.
Снимка: Академик Свищов - фейсбук