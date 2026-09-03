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  3. Турция даде гейм на Германия, но се класира на полуфиналите на Европейското

Турция даде гейм на Германия, но се класира на полуфиналите на Европейското

  • 3 сеп 2026 | 21:42
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Турция даде гейм на Германия, но се класира на полуфиналите на Европейското

Домакините и настоящи шампионки от Турция се класираха за полуфиналите на ЕвроВолей 2026 за жени. Момичетата на Даниеле Сантарели дадоха гейм, но надиграха Германия с 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:22) в последния мач от 1/4-финалите на първенството, игран тази вечер пред над 12 000 зрители в зала "Синан Ердем" в Истанбул.

Първи съдия на срещата беше българката Ваня Първанова.

Сърбия отнесе Гърция на 1/4-финал на Евроволей 2026
Сърбия отнесе Гърция на 1/4-финал на Евроволей 2026

Така туркините ще играят на полуфинал на шампионат на Стария континен за шести пореден път. На полуфиналите Турция ще спори със Сърбия, която снощи би категорично Гърция с 3:0 гейма. Двубоят ще бъде повторение на големия финал от преди 3 години, който турският тим спечели с 3:2 гейма.

Полша се справи с Нидерландия и е на полуфинал на ЕвроВолей 2026
Полша се справи с Нидерландия и е на полуфинал на ЕвроВолей 2026

Мачът е в събота (5 септември) от 19,00 часа българско време. Преди това от 16,00 часа ще бъде първата полуфинална среща между олимпийския и световен шампион Италия и Полша.

Германия пък направи крачка напред в класирането си, след като на последните два шампионата на Стария континент достигаше само до 1/8-финалите.

Над всички за Турция бе звездата Мелиса Варгас със страхотните 26 точки (5 аса!, 4 блока и 41% ефективност в атака - +21), а Еда Ердем завърши с 12 точки за победата.

За Бундестима Лина Алсмайер (34% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +3) и Леана Гроцер (2 блока, 36% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +5) приключиха с 13 и 12 точки.

Снимки: CEV.EU

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