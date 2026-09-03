Турция даде гейм на Германия, но се класира на полуфиналите на Европейското

Домакините и настоящи шампионки от Турция се класираха за полуфиналите на ЕвроВолей 2026 за жени. Момичетата на Даниеле Сантарели дадоха гейм, но надиграха Германия с 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:22) в последния мач от 1/4-финалите на първенството, игран тази вечер пред над 12 000 зрители в зала "Синан Ердем" в Истанбул.

Първи съдия на срещата беше българката Ваня Първанова.

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Така туркините ще играят на полуфинал на шампионат на Стария континен за шести пореден път. На полуфиналите Турция ще спори със Сърбия, която снощи би категорично Гърция с 3:0 гейма. Двубоят ще бъде повторение на големия финал от преди 3 години, който турският тим спечели с 3:2 гейма.

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Мачът е в събота (5 септември) от 19,00 часа българско време. Преди това от 16,00 часа ще бъде първата полуфинална среща между олимпийския и световен шампион Италия и Полша.

Германия пък направи крачка напред в класирането си, след като на последните два шампионата на Стария континент достигаше само до 1/8-финалите.

Над всички за Турция бе звездата Мелиса Варгас със страхотните 26 точки (5 аса!, 4 блока и 41% ефективност в атака - +21), а Еда Ердем завърши с 12 точки за победата.

За Бундестима Лина Алсмайер (34% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +3) и Леана Гроцер (2 блока, 36% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +5) приключиха с 13 и 12 точки.

Снимки: CEV.EU

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