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  3. Полша се справи с Нидерландия и е на полуфинал на ЕвроВолей 2026

Полша се справи с Нидерландия и е на полуфинал на ЕвроВолей 2026

  • 3 сеп 2026 | 19:40
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Полша се справи с Нидерландия и е на полуфинал на ЕвроВолей 2026

Волейболистките от националния отбор на Полша се класира за финалната четворка на ЕвроВолей 2026 за жени. Воденият от Стефано Лаварини се справи с Нидерландия и се наложи с 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:23) в среща от 1/4-финалите на турнира, игран този следобед пред около 2500 зрители в зала "Синан Ердем" в Истанбул (Турция).

По този начин "Дружина полска" ще играе на полуфинал на европейско първенство за първи път след 2019-а година.

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На полуфиналите Полша ще излезе срещу олимпийският и световен шампион Италия, която късно снощи надделя много трудно над Швеция също с 3:1 гейма. Срещата е в събота (5 септември) от 16,00 часа българско време.

От друга страна Нидерландия прави крачка назад, след като на последните два шампионата на Стария континент игра в полуфиналите.

Най-полезни за Полша станаха Магдалена Стисяк (2 блока и 28% ефективност в атака - +12) и Юлита Пиасецка (34% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане - +8) с по 14 точки. Магдалена Юрчик добави още 13 точки (5 блока! и 73% ефективност в атака - +12) за победата.

За тима на Нидерландия Елес Дамбринк реализира 18 точки (2 блока и 36% ефективност в атака - +13), а Марит Яспер завърши с 15 точки (2 блока, 48% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +13), но и това не беше достатъчно за успех.

Снимки: CEV.EU

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