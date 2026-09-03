Палермо е 1/8-финалист за Купата на Италия след голово шоу

Палермо стана едва вторият тим от Серия "Б", който си осигури участие в 1/8-финалите в турнира за Купата на Италия. Съставът на Филипо Индзаги се наложи с 5:2 като домакин на втородивизионния Мантова в двубоя помежду им от втория кръг.

Още в 9-ата минута “розанерите” взеха аванс чрез Габриел Стрефеца, който се възползва от асистенция на Клаудио Гомес, за да се разпише от малък ъгъл. В 45-ата минута Еторе Йоци реши, че е възстановил равенството, но голът му беше отменен от ВАР заради много тънка засада. За сметка на това, точно преди почивката домакининте получиха дузпа заради нарушение на Алесио Кастелини срещу Доминик Вавасори. Тя беше успешно реализирана от Антонио Палумбо.

Palumbo makes it two from the penalty spot ✌#PalermoMantova 2-0 pic.twitter.com/7E138kV3Pr — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 3, 2026

Въпреки това само в рамките на четири минути гостите съумяха да изравнят резултата. В 52-рата Рарес Илие предприе рейд, като топката му беше избита на границата на наказателното поле, но тя отиде право при Франческо Руоко, който я прати в противниковата мрежа с хубав шут. В 55-ата именно Илие асистира на Рашид Куда, чийто шут по земя се отклони в близката греда, но след това влезе във вратата за 2:2.

Ruocco 52' ⚽

Kouda 55' ⚽



Two goals in three minutes and suddenly Mantova are level! 😯#PalermoMantova 2-2 pic.twitter.com/rdA6YdfDy7 — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 3, 2026

В заключителните минути обаче “орлите” стигнаха до нови три попадения. В 70-ата Йоел Похянпало беше точен след асистенция на Денис Йонсен. В 89-ата минута самият норвежец също отбеляза гол, след като получи пас от Якопо Сегре на празна врата. В последните секунди на мача вратарят Франческо Барди първо подари топката на Вавасори, а след това го повали, докато Похянпало оформи крайното 5:2 със своя удар.

В следващия кръг през декември Палермо ще бъде гост на елитния Болоня.

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Снимки: Gettyimages