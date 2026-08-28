Триумф на духа! Българските ветерани в плуването покориха Европа!

Българските ветерани в плуването завоюваха куп медали на Европейското първенство в Шаморин (Словения). Там те не просто плуваха – те се бориха със сърце и душа за всяка стотна, за да чуем българския химн и да развеем трибагреника на най-високото стъпало.

Европейски шампиони в Шаморин станаха Гергана Василева (кат. 45-49 г.), която буквално отнесе конкуренцията и грабна две златни отличия на 50 м бътерфлай и 100 м свободен стил, и Николай Ханджиев (кат. 55-59 г.), който в инфарктна битка изтръгна златния медал на 50 м бруст, оставяйки сребърния си преследвач на косъм зад гърба си.

Петър Петров (кат. 35-39 г.) завоюва сребро на 200 м съчетано плуване и бронз на 100 м гръб.

Димитър Виденов (кат. 50-54 г.) се окичи със среброто на 200 м бътерфлай, а Елена Николова (кат. 60-64 г.) извоюва два бронзови медала на 400 м и 800 м свободен стил!

България записа и исторически триумф в щафетите при ветераните:

Смесената съчетана щафета 4х50 м (кат. 160-199 г.обща възраст на състезателите), съставена от плувци на „Дамини Мастърс“ и „Ирис“ Русе, стана вицешампион на Европа, като бе изпреварена единствено от отбора на Германия.

Мъжката щафета 4х50 м свободен стил (кат. 200-239 г.) завоюва бронзов медал в драматична битка.

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