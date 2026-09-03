Теодор Салпаров в родното Габрово: Велико изживяване! Благодаря Ви!

Габрово посрещна с вълнение волейболната легенда Теодор Салпаров, който се завърна в родния си град за срещи, изпълнени със спомени, емоции и вдъхновение за младите спортисти.

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Посещението му започна от училището, в което е учил преди повече от 30 години. Днес то е изцяло модернизирано, с обновени класни стаи и съвременна база – промяна, която дори затрудни Салпаров да разпознае своята класна стая. Той се срещна с екипа на училището и сподели:

"Човек трябва да знае откъде е тръгнал. Базата е невероятна, стаите са изцяло обновени и поздравявам кмета на Община Габрово за това, което се случва в града."

За да остави символична следа, волейболистът и кметът Таня Христова посадиха дърво в двора на училището, като Салпаров помоли децата да се грижат за него, "да го поливат и да расте".

След това той посети стадион "Христо Ботев", където като ученик е играл футбол в тогавашния клуб Чардафон. Салпаров се срещна с футболистите от ФК Янтра и ДЮШ Янтра, като остана впечатлен от условията на терена и модернизираната спортна инфраструктура:

"Всички видове спорт се развиват, от това по-хубаво няма. Ще подкрепям спортната общност с каквото мога, защото това е мисията на всеки спортист."

Последната спирка беше зала "Арена Механо", където го очакваха развълнувани млади волейболисти, треньори и фенове. Те разговаряха с него, получиха автографи, направиха кратка тренировка и чуха неговия разказ за пътя към върха.

Кметът Таня Христова отправи вдъхновяващо послание към младите спортисти и към всички, които развиват таланта си в Габрово:

"Спортът ни учи да вярваме в себе си, да се изправяме след трудност и да продължаваме напред. Той изгражда характер, дисциплина и уважение. Вярвам, че присъствието на Теодор Салпаров днес е силен пример за това, че големите успехи започват от малките стъпки - от залата, от отбора, от града, в който си израснал."

Тя подчерта ангажимента на общината да подкрепя младите таланти:

"Искаме спортът да бъде път за развитие - не само като умение, но и като ценност. Ще работим заедно със спортните клубове, за да дадем шанс на всяко дете да намери своята среда, своята посока и своята мечта."

"Велико изживяване. Много години са минали, но и много спомени се върнаха. Сантиментално беше." - така той описа завръщането си в Габрово и обеща да помага за развитието на родния си град.

gabrovo.bg

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