България излезе от групите при историческото си първо участие на Световната купа по пикълбол

България спечели три победи в груповата фаза и се класира за 1/16-финалите в историческото си първо участие с официален национален отбор на Световната купа по пикълбол. Надпреварата започна днес в Да Нанг, Виетнам.

Българският отбор спечели и трите си мача в груповата фаза и утре ще играе срещу Белгия за място на осминафиналите.

В първата си среща България спечели убедително с 6:0 срещу Бонайре – карибски остров, който е част от Нидерландия. Във втория си мач българите се наложиха драматично с 4:3 над Сингапур. В последния си двубой от групата България победи Перу с 5:1.

Участието е важна стъпка за развитието на пикълбола в България и за утвърждаването на страната ни на международната сцена в един от най-бързо развиващите се спортове в света.

България е в състав Антоанета Тоскова, Кристин Павлов, Мария Демирева, Мартин Станчев, Росен Найденов и Васил Язаджиев. Капитан на националния отбор на България при мъжете и жените (+19 години) е Станимир Стойчев.

За първи път България е представена на Световната купа по пикълбол с официален национален отбор. Историческото участие е значима крачка напред и поставя нов етап в развитието на пикълбола у нас.

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