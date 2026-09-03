Даниел Мерида вече си заслужи интереса на американските тенис фенове

Първо сензационна победа над поставения под №23 Андрей Рубльов, а сега и възможност да се изправи срещу младия американец Алекс Микелсен. Само каква разлика може да донесе една година. По това време миналата година Даниел Мерида едва започваше своя път в турнирите от Големия шлем, а първото му участие в надпревара от най-високата категория приключи в третия кръг на квалификациите на US Open.

Сега испанецът влиза в третия кръг на основната схема с инерцията от най-голямата победа в кариерата си. След като загуби първия сет, той направи обрат срещу поставения под №23 Рубльов – четирикратен четвъртфиналист на US Open – и спечели в четири части.

„Доволен съм от нивото, което показах, и се радвам, че продължавам в следващия кръг тук, в Ню Йорк“, заяви тихият 21-годишен тенисист след победата със 6:7(3), 6:2, 6:4, 6:4.

Пробивът на US Open, дошъл едва при третото участие на Мерида в основната схема на турнир от Големия шлем, продължава сезон, белязан от забележителен прогрес. Испанецът заемаше 163-тото място в ранглистата през януари, но пристигна във „Флашинг Медоус“ като №39 в света. За изкачването му помогнаха първата титла от ATP, спечелена в Хърватия през юли, и достигането до четвъртфиналите на неотдавнашния турнир от сериите Мастърс в Монреал. Докато се подготвя за срещата си с американеца Микелсен – който също поднесе изненада, побеждавайки в три сета поставения под №13 свой сънародник Брандън Накашима – научихме повече за стремително прогресиращия Мерида.

Роденият в Мадрид Мерида стига до тениса чрез падела, след като баща му го запознава с този спорт, когато е на четири години.

„След това един ден ме заведе на тенис корт и ми каза, че се справям много добре. Така започнахме в един клуб в Мадрид“, разказа той пред USOpen.org за страстта, която оттогава не спира да гори в него.

По пътя към първата титла в кариерата си в Умаг, Хърватия, Мерида разказва за трудното и често самотно пътуване, необходимо за успеха в този спорт. Той споделя пред медиите, че в продължение на няколко години заради финансови затруднения предимно е пътувал сам за турнирите от сериите Futures и Challenger. Сега пътуванията са по-лесни за испанеца, който определя семейството си като най-голямото влияние в своя живот и често посещава турнирите заедно с приятелката си.

Сред останалите му силни резултати през тази година е и достигането до първия му финал в Букурещ. Мерида спечели шест от осемте си мача в подгряващите турнири преди US Open. След победите над по-високо класираните Юго Умбер и Микелсен в Монреал той поднесе изненада и срещу Зизу Бергс по пътя към третия кръг в Синсинати.

Запитан какво се е променило при него през този сезон, мощно удрящият Мерида посочи цялостното си израстване.

„Всичко. Мисля, че израснах много като играч – психически и физически“, заяви той. „Развих се във всяко отношение, а това, разбира се, винаги означава, че играеш по-добре на корта.“

Мерида тренира с Карлос Алкарас преди US Open, а като юноша се състезава редом с други изгряващи испанци – Рафаел Ходар, който в момента е №13 в света, и Мартин Ландалусе, заемащ 65-ото място. И двамата също са родени в Мадрид.

В Монреал Мерида разказа за приятелството си с Ходар.

„Познавам Рафа, откакто бяхме на пет или шест години“, каза той. „Разбира се, страхотно е да ги виждам всяка седмица и да наблюдавам добрите резултати, които постигат.“

Докато се подготвяше да се изправи срещу 22-годишния Микелсен, който е само с година по-възрастен от него, Мерида изрази гордостта си, че е част от новото поколение в спорта.

„Ще бъде труден мач, но съм истински развълнуван, че ще играя срещу него тук, в третия кръг“, заяви Мерида, който има по една победа и една загуба срещу Микелсен в предишните им два двубоя през тази година. "През цялата седмица виждаме много млади играчи и това е страхотно за нас. Тенисът се развива много.“

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