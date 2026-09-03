Тухла по тухла: Как Германия изгради отбор за ЕвроВолей

Когато един отбор излезе на голямата сцена на Европейското първенство по волейбол за мъже, феновете виждат крайния продукт – една добре смазана машина, работеща на пълни обороти. Но зад всеки прецизен блок и всеки пресметнат сервис от скок се крият месеци на тиха и целенасочена подготовка.

За мъжкия национален отбор на Германия пътят към ЕвроВолей 2026 в Клуж-Напока е история за еволюция. Всичко започва още през януари, когато старши треньорът Масимо Боти поема ръководството с ясна визия: да съчетае физическото натоварване с тактическа гъвкавост, да тества всеки играч в състава и отборът да пристигне през септември, показвайки най-завършения си волейбол.

Фаза 1: Тестване на дълбочината в лятното изпитание

Основите бяха положени по време на изтощителната кампания в Лигата на нациите. Вместо да разчита единствено на утвърдените си състезатели, Боти превърна турнира в поле за доказване на изгряващото поколение в отбора.

Докато ветеранът Гьорг Грозер получи стратегическа почивка, за да се подготви за своето историческо десето участие на европейски финали, с което ще изравни рекорда, младите таланти заеха централно място. Крайният нападател Ерик Рьорс пое водеща офанзивна роля, завършвайки лятото със 159 точки за Германия. До него Тобиас Бранд (138 точки) и диагоналът Ян Бьоме (125 точки) доказаха, че дълбочината в състава може да се мери със световния елит, като кулминацията бе трудно извоюваната победа с 3:1 над Франция в Отава.

Италия и Германия счупиха световен рекорд преди ЕвроВолей 2026 след гейм 66:64

Фаза 2: Фина настройка под напрежение в Италия

В края на август физическата подготовка отстъпи място на усъвършенстването в мачово темпо. С участието си в турнира за Купата на ФИПАВ в Реджо Калабрия и Месина, Германия тества своите системи срещу тежки съперници като Куба, Бразилия и домакина Италия.

Това бяха много повече от обикновени приятелски срещи – те се превърнаха във високопродуктивни тактически лаборатории, където на корта се пишеше история. Този напредък бе най-видим по време на спиращия дъха сблъсък с Италия, в който двата отбора изиграха най-дългия гейм в историята на международния волейбол – изумителен маратон, завършил при 66:64. Всяко изтощително разиграване служеше на една-единствена цел: изграждането на желязна психика и научаването на отбора как да остане спокоен, когато напрежението достигне безпрецедентни висоти.

Фаза 3: Психика, темпо и завръщането на радостта

След като физическите елементи си дойдоха на мястото, тактическият и емоционалният план излязоха на преден план през погледа на двама от ключовите плеймейкъри на Германия.

За ветерана разпределител Ян Цимерман, който носи мъдростта от над 200 мача с националната фланелка, воденето на този състав на ЕвроВолей е свързано с адаптиране към промените в международния волейбол през последното десетилетие.

„Мисля, че волейболът се разви много през годините, откакто започнах в националния отбор през 2013–2014 г. Всичко стана по-бързо, сервисът стана по-бърз, играчите станаха по-бързи и по-физически подготвени, но техническата част все още е много важна за всички отбори. Моята роля се промени леко, темпото се ускори и аз винаги се опитвам да адаптирам нападението към играчите, с които разполагаме.“

„Ние сме отбор, който има дълбочина, и се опитваме винаги да извлечем най-доброто от това. Загубихме някои ключови играчи и това ни постави в позиция, в която трябваше да адаптираме нашите лидери. Това е път – винаги е дълъг път – но ние сме на него и е вълнуващо за бъдещето да изградим нещо ново с нови главни герои“, завършва Цимерман.

Тактическият поглед на Цимерман се допълва от Йоханес Тиле, който се завръща в състава с освежена перспектива, след като е наблюдавал отстрани. Той носи със себе си онзи безгрижен и безстрашен дух, който преди това е бил в основата на най-големите успехи на Германия.

„Ние сме отбор, който играе добре, когато се чувства добре. Трябва да се върнем към играта със забавление и спокойствие – това ни отличаваше по време на олимпийските квалификации в Рио. Не се страхувахме от нито един отбор. Успях да прекарам много време със семейството си и да презаредя батериите. Надявам се да донеса малко свежа енергия и радост в отбора.“

Последна спирка в Потсдам преди „БТАрена“

Преди да отлети за Румъния за първия си мач от Група Г срещу Турция на 10 септември, Германия ще проведе последната си генерална репетиция у дома в Потсдам срещу Нидерландия.

Приятелски срещи преди ЕвроВолей: Германия срещу Нидерландия (Потсдам, 4 септември от 19:30 ч. и 5 септември от 19:30 ч.)

Германия не пристига в Клуж-Напока случайно. Отборът идва след пътешествие, извървяно стъпка по стъпка – изградено тухла по тухла с месеци упорит труд, адаптивност и подновена вяра.

www.cev.eu

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google