Висшата лига стартира на 31 октомври: Мащабна дигитализация, фокус върху младите таланти и финансов стимул за клубовете

Волейболната Висша лига на България навлиза в една от най-динамичните и модерни състезателни години в историята си. Новият сезон във втория ни ешелон ще бъде открит официално на 31 октомври, като очакванията са за оспорвани битки, високи амбиции и сериозен технологичен скок.

Регламент и реформа за намаляване до 12 тима

През предстоящата кампания 13 отбора ще премерят сили в редовния сезон, изигравайки по един мач всеки срещу всеки според изтегления жребий. Жребият определя разпределението на домакинствата и гостуванията за отделните кръгове, като по този начин осигурява оптимален баланс в програмата на тимовете.

Истинската драма предстои в плейофите, където продължават първите 8 в класирането. Сблъсъците ще се решават в два мача с разменено домакинство, а при равенство в победите феновете ще се насладят на най-напрегнатия сценарий - „златен гейм“. Голямата цел пред всички е първото място, което осигурява право на участие в Winbet Super Volley от 2027/28.

Шампионът стартира срещу новака, ето какво отреди жребият за новия сезон в НВЛ Висша лига

През този сезон борбата за оцеляване ще бъде още по-директна - класиралият се на предпоследното 12-о място се спасява автоматично, без да се налага да играе плейаут за оставане. Завършилият на последното (13-о) място изпада директно. С влизането на един отбор от АНВГ, от следващата година Висшата лига преминава към по-компактен и конкурентен формат от 12 тима.

Шампионът стартира срещу новака, ето какво отреди жребият за новия сезон в НВЛ Висша лига

Технологична революция край мрежата

Национална волейболна лига предприема мащабна дигитализация, която ще трансформира начина, по който се анализира и възприема играта:

Край на хартията и стъпка към устойчивост: Картотеките на състезатели и треньори вече са изцяло дигитални - модерно и екологично решение, премахващо излишната административна тежест и хартиения отпадък.

Анализ от ново поколение: Специализиран сървър ще съхранява видеозаписи от всеки един мач, а нов професионален софтуер ще предоставя на щабовете детайлна статистика и индивидуални класации.

Приз за най-добрите: Въвежда се официално отличие за MVP (Най-полезен състезател) след всеки двубой

Прецизност в съдийството: Арбитрите на терена ще бъдат оборудвани със съвременни радиостанции за мигновена комуникация.

Инвестиция в бъдещето: Финансов стимул за младите

Акцентът извън терена пада върху категоричното решение на НВЛ да инвестира в бъдещето на българския волейбол. Вместо предвидения вариант за покриване на съдийските такси, управата на лигата пренасочи ресурсите си към специална програма за финансово стимулиране на клубовете, които налагат млади състезатели. Това е ясен знак, че наред с битката за точки, развитието на подрастващите таланти остава стратегически приоритет №1.

"В последните години ставаме свидетели на сериозно развитие във Висша лига, както на повишаване нивото, също така и в привличането на клубни партньори и повишен зрителски интерес. Повечето от клубовете вече са полупрофесионални, а само допреди няколко години там играеха предимно от любов към волейбола. Нормално е да продължим тази тенденция на развитие и надграждане, като се възползваме и от възможността да развиваме млади таланти", коментира президентът на НВЛ-мъже Живко Желев.

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