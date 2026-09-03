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Рекорден брой състезатели се очакват на плажната борба край Несебър

  • 3 сеп 2026 | 12:51
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Рекорден брой състезатели се очакват на плажната борба край Несебър

Рекорден брой състезатели се очакват в 3-то издание на републиканския турнир по плажна борба на базата на НСА край Несебър на 5 септември, събота.   Надпреварата ще бъде за всички възрасти - момчета и момичета, кадети и кадетки, юноши и девойки, мъже и жени, а заявки са подадени от близо 150 състезатели.

Миналата година сили мериха около 100 борци.

Състезанието се организира от клуб Чифудов и БФ Борба, а през ноември дисциплината ще направи дебют на младежките олимпийски игри в Сенегал.

В първото издание на турнира участие взе и световният шампион Радослав Великов и стана първи при мъжете.

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