Носкова продължава победната си серия в турнирите от Големия шлем

Шампионката от Уимбълдън и поставена под номер 6 в схемата Линда Носкова удължи своята победна серия в турнирите от Големия шлем, класирайки се за третия кръг на Откритото първенство на САЩ. Тази нощ тя постигна чиста победа над Ланлана Тараруди от Тайланд на втория по големина корт "Луис Армстронг".

Носкова реализира първия и единствен пробив в откриващия сет в седмия гейм, за да го спечели с 6:4. В началото на втората част тя бързо натрупа преднина от два пробива, преди да затвори мача при резултат 6:4, 6:2 след 1 час и 18 минути игра.

С този успех Носкова изравни най-доброто си представяне на US Open, достигайки до третия кръг за втора поредна година.

Ето и някои от впечатляващите статистики след последната победа на чехкинята:

9: Поредни победи в мачове от Големия шлем за Носкова. След като спечели първата си „мейджър“ титла на Уимбълдън, тя добави още два успеха в Ню Йорк към серията си. Това я прави първата тенисистка с девет последователни победи в турнири от Шлема през тази година. Освен това тя е спечелила 16 от последните си 19 мача в тура от началото на сезона на трева.

11: Това беше 11-ата победа на Носкова в мач от Големия шлем през 2026 г., което е нейното най-добро постижение в рамките на една календарна година. Предишният ѝ рекорд беше шест победи в основната схема на турнири от Шлема през 2024 г. В допълнение към титлата си от Уимбълдън, тя достигна трети кръг на Откритото първенство на Австралия и отпадна в първия кръг на Ролан Гарос.

16: Победата ѝ над номер 76 в света Тараруди беше 16-ият успех на Носкова в 19 мача срещу състезателки, класирани извън топ 50 на ранглистата на Женската тенис асоциация (WТА)= Последната ѝ загуба от тенисистка извън топ 50 беше срещу номер 70 Кейти Макнали в Торонто.

25: Броят на печелившите удари (уинъри), които Носкова реализира по време на мача от втори кръг. Чехкинята допусна 20 непредизвикани грешки. Тараруди от своя страна записа 14 уинъра и 15 непредизвикани грешки.

88: Броят на асовете, които Носкова е направила в мачове от Големия шлем този сезон, включително седем срещу Тараруди. Това е най-високият показател в турнирите от Шлема тази година, с който тя изпреварва Наоми Осака, която има 85 аса.

No trouble for Noskova! pic.twitter.com/NKEghsMBj6 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

За Тараруди, която дебютира в основната схема на КЯ Дзех, загубата беше втора в два мача срещу опонентки от топ 10. Тя се радва на най-успешния сезон в кариерата си, като акцентите са достигането до втори кръг както на Откритото първенство на САЩ, така и на Уимбълдън, и спечелването на две титли от категорията WТА 125.

Следващият опонентка на Носкова е поставената под номер 29 американка Ан Ли, която се нуждаеше от 2 часа и 44 минути, за да победи Дона Векич с 5:7, 7:6, 6:4.

Двете са играли веднъж помежду си в тура, като Носкова спечели сблъсъка им във втори кръг в Дубай по-рано тази година в три сета.

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