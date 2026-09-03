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Реал Сосиедад и Селта разочароваха с постно реми

  • 3 сеп 2026 | 23:59
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Реал Сосиедад и Селта разочароваха с постно реми

Реал Сосиедад и Селта направиха нулево равенство в изтеглен мач от 6-ия кръг на Ла Лига. Домакините имаха надмощие до почивката, но през второто полувреме в атаките им липсваше острота и Селта си тръгна с ценна точки от Сан Себастиан.

Едно от малкото чисти положение в срещата на "Аноета" пропиля Такефуса Кубо в средата на първата част. Японският халф на домакните не успя да уцели от няколко метра опразнената врата, след като преди това Йонуц Раду парира силен изстрел на Микел Оярсабал.

Селта не предложи почти нищо в офанзивен план, но съумяваше да отбива атаките на домакините. Раду се прояви с няколко великолепни намеси през първите 45 минути и беше с основна заслуга галисийци да не получат попадение.

Ситуацията на терена се промени след смените в състава на гостите. Пабло Дуран и ветеранът Яго Аспас се включиха активно и Селта на няколко пъти създаде сериозно напрежение пред вратата, пазена от Алекс Ремиро.

В играта на Реал Сосиедад в дълги периоди от второто полувреме се усещаше умора. Чак в последните минути "чури урдин" упражни натиск, но той не доведе до така желания гол и отборът на Пелегрино Матарацо остана в долната половина на таблицата с 4 точки. Селта има 2 и още търси първа победа през кампанията.

В следващия кръг Реал Сосиедад ще гостува на Елче, а Селта ще премери сили с Хетафе на "Колисеум Алфонсо Перес".

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Снимки: Gettyimages

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