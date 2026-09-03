"Щастлив губещ" разгроми Ходар

"Щастливият губещ" Бу Юнчаокете нанесе най-тежката загуба на Рафаел Ходар за сезона в четвъртия ден на US Open. Испанецът успя да спечели едва четири гейма в отложения заради дъжд мач от първия кръг.

Деветнадесетгодишният Ходар е една от сензациите на сезона в АТР тура през 2026 г. Шампионът от Маракеш направи скок от място извън топ 100 до прага на топ 10, достигайки финал във Вашингтон, полуфинал в Монреал и четвъртфинал на Ролан Гарос.

Въпреки това световният номер 13 беше далеч от обичайното си ниво срещу китаеца Бу Юнчаокете, който триумфира с 6:2, 6:1, 6:1, за да достигне втория кръг на турнир от Големия шлем за първи път в кариерата си. Поставеният под номер 12 Ходар допусна 37 непредизвикани грешки и реализира едва 15 печеливши удара, като не стигна до нито една точка за пробив в продължилия час и 48 минути двубой.

„Нов съм в тура. Ще се случват такива неща, защото съм нов, заяви Ходар на пресконференцията си след мача. - Просто се опитвам да се поуча от това, за да не се повтаря. Първият път може да се случи на всеки. Хора сме. Вторият път ще е лошо, ако не съм си научил урока от този.“

За Бу Юнчаокете това беше седмо участие в първи кръг на турнир от Шлема и трето в Ню Йорк, като досега не беше постигал победа. 24-годишният тенисист, който е достигал до 64-то място в ранглистата на АТР, а в момента е 124-ти, е спечелил две титли от сериите „Чалънджър“ през 2026 г. Победата му срещу Ходар е първата за него на ниво АТР тур през годината.

В следващия кръг китайската звезда ще се изправи срещу Фабиан Марожан или Майкъл Джън, след като записа едва третия си успех над играч от топ 20 в кариерата си.

BU JUST DID THAT 🙌



He takes out the in-form Jodar, dropping just FOUR game! pic.twitter.com/fwLZ7MNGrQ — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

Понастоящем Ходар е девети в класацията на живо за Торино и се стреми да се класира за финалите на АТР за първи път. Испанецът завършва лятната си кампания на твърди кортове в Северна Америка с баланс 10-4.

Докато Ходар загуби, друг млад испанец постигна успех. Даниел Мерида, шампион от Умаг тази година, отстрани поставения под номер 23 Андрей Рубльов с 6:7(3), 6:2, 6:4, 6:4, за да достигне третия кръг при дебюта си на Ю Ес Оупън. Световният номер 39 ще играе срещу Алекс Микелсен.

Мачът от първия кръг на Алекс де Минор също беше отложен от вторник, но австралиецът стартира с победа в Ню Йорк. Шестият поставен в схемата надделя над италианския квалификант Андреа Гуериери с 6:2, 6:2, 6:4 и ще се изправи срещу Ботик ван де Зандсхулп.

Де Минор е трикратен четвъртфиналист на US Open, като е достигал тази фаза през 2020, 2024 и 2025 г. Миналия месец 27-годишният тенисист стигна до четвъртия кръг в Синсинати, където загуби от бъдещия шампион Артур Фис, който вече отпадна от битката в Ню Йорк.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google