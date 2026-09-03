Денис Шаповалов продължава напред с чиста победа

Денис Шаповалов си осигури място в третия кръг на Откритото първенство на САЩ след победа с 3:0 сета срещу французина Лука Ван Аше. Канадският тенисист спечели двубоя от втория кръг с резултат 6:0, 6:4, 7:6(7).

Шаповалов започна сблъсъка по изключително категоричен начин, като не остави никакви шансове на своя съперник в първата част и я затвори без загубен гейм за 6:0. Във втория сет Ван Аше оказа по-голяма съпротива, но канадецът запази контрола върху мача и го спечели с 6:4.

Най-оспорван се оказа третият сет, където интригата се запази до самия край. В драматичен тайбрек Шаповалов демонстрира здрави нерви и след 9-7 точки подпечата крайната си победа.

В следващия си мач от третия кръг в Ню Йорк Денис Шаповалов ще се изправи срещу представителя на домакините Бен Шелтън, който отстрани Хуберт Хуркач в четири сета.

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