НБА наказа сурово ЛА Клипърс заради заплатата на Кауай Ленард

НБА лигата тази сряда наложи санкции на Лос Анджелис Клипърс заради заобикаляне на правилата относно заплатата на Кауай Ленард, който от години е основно лице на франчайза.

На Лос Анджелис Клипърс бяха отнети цели пет избора в първия кръг на драфта, от 2029 до 2033 г., собственикът Стив Балмър беше глобен с огромните 30 милиона долара, а също така му беше забранено да участва в клубни и лигийни дела през следващата година.



По този начин приключи един от най-големите процеси в историята на НБА, а предстои да видим какви ще бъдат последиците за сърбина Дарко Раякович.

Трейдът на Кауай Ленард, който е в центъра на целия хаос, към Торонто беше финализиран, но Раптърс се отказаха от крилото заради цялата история. Ще видим дали сега ще се опитат отново да го привлекат.



Ленард, заради чиято заплата се водеше процесът, тъй като Клипърс уж са използвали заобиколни начини за плащане на Кауай, беше глобен със 700 000 долара. Все пак се измъкна, защото няма да бъде отстранен. Също така, бившият му агент Денис Робъртсън, когото междувременно уволни, вече няма да може да работи в НБА.

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Снимки: Gettyimages