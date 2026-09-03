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Бен Шелтън премина през тежък четирисетов тест срещу Хуберт Хуркач

  • 3 сеп 2026 | 02:22
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Бен Шелтън премина през тежък четирисетов тест срещу Хуберт Хуркач

Поставеният под №8 в схемата Бен Шелтън си осигури място в третия кръг на Откритото първенство на САЩ след напрегната и оспорвана победа над поляка Хуберт Хуркач. Представителят на домакините триумфира с крайния резултат 6-3, 5-7, 7-6(7-3), 7-5 в мач от втория кръг (1/32-финал) на турнира в Ню Йорк.

Успехът над Хуркач е втори пореден четирисетов тест за Шелтън от началото на надпреварата. В първия си мач от основната схема американецът трябваше да преодолява ранен пасив срещу Талон Грикспоор, за да се наложи също в четири сета с 1-6, 6-1, 7-6(7-3), 6-2.

В сблъсъка срещу Хуркач Шелтън взе надделение в първия сет с 6-3, но полският му съперник отвърна с 7-5 във втората част. Ключов за изхода на срещата се оказа тайбрекът на третия сет, спечелен от Шелтън със 7-3 точки, след което той затвори двубоя с 7-5 в четвъртия сет.

С класирането си за третия кръг Бен Шелтън очаква победителя от друг вълнуващ сблъсък на Откритото първенство на САЩ между Денис Шаповалов и Лука Ван Аше.

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