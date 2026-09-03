Марта Костюк елиминира Слоун Стивънс

Марта Костюк продължава силното си представяне на Откритото първенство на САЩ, след като се класира за третия кръг на турнира. По поставената под номер 11 украинка надделя над шампионката от 2017 година Слоун Стивънс с 6:1, 7:5 във втория кръг от надпреварата в Ню Йорк.

Двубоят премина през два коренно различни етапа. Първият сет бе изцяло под контрола на Костюк, която демонстрира изключителна агресия и премина през опонентката си за категоричното 6:1. Втората част обаче бе значително по-оспорвана, като Стивънс оказа сериозна съпротива, но Костюк показа по-здрави нерви в ключовите моменти и приключи мача при 7:5.

Победата носи допълнителен емоционален заряд за украинката. Срещата със Стивънс връща спомени от 2017 година на US Open, когато двете направиха обща снимка като шампионки – тогава Слоун Стивънс спечели титлата при жените, а младата Костюк завоюва трофея на двойки при девойките заедно с Олга Данилович. Години по-късно пътищата им отново се кръстосаха на същите кортове, но този път в директен сблъсък от основната схема.

Това е втора поредна победа за Костюк срещу Стивънс, след като двете се изправиха една срещу друга и на турнира в Синсинати по-рано през сезона, където украинката отново записа успех в два сета.

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Снимки: Gettyimages