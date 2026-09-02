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Треньор от Северна Македония влез в щаба на Балкан

  • 2 сеп 2026 | 22:04
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Треньор от Северна Македония влез в щаба на Балкан

Баскетболният шампион на България Балкан привлече опитния специалист от Република Северна Македония Митко Маринковски, който ще поеме ръководството на няколко ключови възрастови групи в академията на клуба, както и ролята на старши треньор на мъжкия отбор в А група, съобщиха ботевградчани.

Треньорският път на Маринковски е осеян с редица успехи както в родната му страна, така и извън границите ѝ. Работил е в МЗТ Скопие, както и в националния тим по баскетбол 3х3 на Северна Македония. Три години работи в Китай, където е посветен на развитието на млади таланти в Азия, трупал е опит и в Саудитска Арабия.

В Балкан Митко Маринковски ще отговаря пряко за подготовката на подрастващите във възрастите: момчета до 14 години (U14), юноши до 17 години (U17) и юноши до 19 години (U19).

Успоредно с това той поема и поста старши треньор на мъжкия отбор на Балкан в българската втора дивизия - А група, осигурявайки пряка връзка между детско-юношеската школа и тима при мъжете, представляващ Балкан в ББЛ.

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