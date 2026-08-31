Божидар Аврамов пред Sportal.bg: Доста добре започват да се сплотяват момчетата

Божидар Аврамов говори пред камерата на Sportal.bg след мача между Балкан и Апоел (Тел Авив). Българите загубиха в контролата със 70:75, но в сравнение с предходната контрола между същите съперници стояха доста по-добре, което и нямаше как да не бъде забелязано от екс национала и настоящ спортен директор на ботевградчани. Също така двубоят бе наблюдаван от немалко публика в залата в Ботевград, а сред зрителите бе голямата звезда на родния баскетбол Александър Везенков, както и националите Константин Тошков и Александър Гавалюгов.

Пред погледа на Везенков: Балкан отстъпи за втори път на Апоел в контрола

„Мисля, че след първия мач, понеже и двата отбора не знаеха какво да очакват - първият мач изиграхме много силно първо полувреме, второто беше много по-колебливо, но днес вече момчетата от нашия отбор реагираха доста по-добре поради факта, че видяха за какво става въпрос. И най-вероятно са били допълнително мотивирани срещу Апоел.

Джаванте Маккой пред Sportal.bg: Играхме със сърце, това е само началото

Бих казал, че за краткото време, откакто са събрани всички, мисля, че доста добре започват да се сплотяват момчетата. От сряда идват и момчетата, които ни липсват от националния отбор. Мисля, че тогава нещата ще станат още по-добре. Засега всичко ни харесва. В смисъл подготовката още е прекалено в началото и тези контролни мачове - ние не сме свикнали тези неща да се случват толкова бързо, но засега мисля, че всичко изглежда много добре. Съставът, който е започнал победата в момента изглежда много сплотен, даже играе доста приятно.

Дейвид Оквера пред Sportal.bg: Това беше чудесна възможност да видим къде се намираме

Всичко тръгва от треньора, със сигурност тръгва от него, но не знам дали хората си дават сметка, че на терена има двама състезатели, които са с NBA пръстени, имаш и треньор, който е Евролига шампион, а пък и двамата треньори са били помощник-треньори на Желко Обрадович. Нормално е всеки един да иска да се съревновава с другия, а също така и за другите, хора, които ги наблюдават отстрани и искат да бъдат треньори, това трябва да бъде плюс. Да ги наблюдават и да учат от тях.

Времената се променят, както и цените се променят, това си е факт, но мисля, че за всички фенове в момента в Ботевград преди да дойдат днес на мача им беше малко загадъчно какво се случва в отбора поради доста фактори. Но лека-полека, виждате, че публиката вече си набелязаха и любимци след тази контрола. Днес залата не мога да кажа, че беше пълна, но се надявам поне като започнем официалните мачове да се напълни и да има интерес", каза Аврамов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google