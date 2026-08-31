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Божидар Аврамов пред Sportal.bg: Доста добре започват да се сплотяват момчетата

  • 31 авг 2026 | 21:53
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Божидар Аврамов говори пред камерата на Sportal.bg след мача между Балкан и Апоел (Тел Авив). Българите загубиха в контролата със 70:75, но в сравнение с предходната контрола между същите съперници стояха доста по-добре, което и нямаше как да не бъде забелязано от екс национала и настоящ спортен директор на ботевградчани. Също така двубоят бе наблюдаван от немалко публика в залата в Ботевград, а сред зрителите бе голямата звезда на родния баскетбол Александър Везенков, както и националите Константин Тошков и Александър Гавалюгов.

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„Мисля, че след първия мач, понеже и двата отбора не знаеха какво да очакват - първият мач изиграхме много силно първо полувреме, второто беше много по-колебливо, но днес вече момчетата от нашия отбор реагираха доста по-добре поради факта, че видяха за какво става въпрос. И най-вероятно са били допълнително мотивирани срещу Апоел.

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Бих казал, че за краткото време, откакто са събрани всички, мисля, че доста добре започват да се сплотяват момчетата. От сряда идват и момчетата, които ни липсват от националния отбор. Мисля, че тогава нещата ще станат още по-добре. Засега всичко ни харесва. В смисъл подготовката още е прекалено в началото и тези контролни мачове - ние не сме свикнали тези неща да се случват толкова бързо, но засега мисля, че всичко изглежда много добре. Съставът, който е започнал победата в момента изглежда много сплотен, даже играе доста приятно.

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Всичко тръгва от треньора, със сигурност тръгва от него, но не знам дали хората си дават сметка, че на терена има двама състезатели, които са с NBA пръстени, имаш и треньор, който е Евролига шампион, а пък и двамата треньори са били помощник-треньори на Желко Обрадович. Нормално е всеки един да иска да се съревновава с другия, а също така и за другите, хора, които ги наблюдават отстрани и искат да бъдат треньори, това трябва да бъде плюс. Да ги наблюдават и да учат от тях.

Времената се променят, както и цените се променят, това си е факт, но мисля, че за всички фенове в момента в Ботевград преди да дойдат днес на мача им беше малко загадъчно какво се случва в отбора поради доста фактори. Но лека-полека, виждате, че публиката вече си набелязаха и любимци след тази контрола. Днес залата не мога да кажа, че беше пълна, но се надявам поне като започнем официалните мачове да се напълни и да има интерес", каза Аврамов.

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