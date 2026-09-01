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  3. Босна Сараево сменя Монако в групата на Балкан в ЕвроКъп

Босна Сараево сменя Монако в групата на Балкан в ЕвроКъп

  • 1 сеп 2026 | 14:20
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Босна Сараево сменя Монако в групата на Балкан в ЕвроКъп

Отборът на Босна Сараево ще влезе в турнира ЕвроКъп, заменяйки френския Монако. Това съобщи ръководството на Евролигата днес.

Монако, който преди малко повече от 12 месеца играе финал в най-престижния европейски баскетболен турнир - Евролигата, не изпълнява изискванията за лицензиране, заради което е и изваден от турнира. Тимът от Княжеството трябваше да играе в Група "D", в която са българският шампион Балкан, както и турският Истанбул Бахчешехир, испанският Манреса, литовският Лиеткабелис, гръцкият ПАОК, германският Ратиофарм Улм и италианският Рома.

За Босна Сараево това ще бъде второ участие в турнира ЕвроКъп след сезон 2007/08. Тогава тимът става участник в най-дългия мач в историята на турнира. На 4 декември 2007 година Босна губи от АЛБА Берлин със 127:141 след пет продължения. През миналия сезон тимът спечели за пети път шампионата на Босна и Херцеговина.

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