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Брандън Накашима изненадващо отпадна още във втория кръг на US Open

  • 3 сеп 2026 | 00:59
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Брандън Накашима изненадващо отпадна още във втория кръг на US Open

Брандън Накашима приключи участието си във втория кръг на Откритото първенство на САЩ след поражение с 3:6, 4:6, 4:6 от сънародника си Алекс Михелсен. Срещата продължи точно час и 55 минути, оставяйки Накашима извън борбата много по-рано от очакваното на последния за годината турнир от Големия шлем.

Загубата идва в контраст с невероятната форма на Накашима през август, който се превърна в най-силния си месец откъм спечелени точки за ранглистата на ATP. 25-годишният американец се изкачи до рекордния в кариерата си №17 в света след поредица от забележителни резултати на твърди кортове. Той достигна до полуфиналите на турнирите във Вашингтон и Синсинати, както и до първия си финал от категория ATP Masters 1000 в Монреал.

В първия си мач в Ню Йорк Накашима демонстрира пълна dominance, преодолявайки Себастиан Баес с категоричното 6:2, 6:1, 6:0 за малко над час на корта. В този двубой той пласира 12 аса, не допусна нито една двойна грешка и реализира 7 от 11 си точки за пробив, без да даде нито една възможност за пробив на съперника си.

Във втория кръг обаче Михелсен успя да наложи своя ритъм и взе надделение в ключовите моменти на всеки един от трите сета. Въпреки силния си сервис и добрата игра от основната линия, Накашима не намери отговор срещу стабилното представяне на своя сънародник и бе принуден да напусне надпреварата във втория кръг.

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Снимки: Gettyimages

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