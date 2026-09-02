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Янаки Милев и Стефан Попович преодоляха първия кръг на двойки в Пловдив

  • 2 сеп 2026 | 19:50
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Янаки Милев и Стефан Попович преодоляха първия кръг на двойки в Пловдив

Янаки Милев и Стефан Попович, поставени под номер 4 в схемата, преодоляха първия кръг в схемата на двойки от турнира по тенис в Пловдив, но други два родни тандема отпаднаха. Милев и сърбинът спечелиха с 6:2, 6:2 срещу Калоян Шиков и Даниел Спасов.

Милев и Попович зададоха тон за разгрома с пробив на нула още в първия гейм, след което спечелиха подаването на двамата българи и в седмия, за да затворят сета при 6:2.

Стартът се повтори във втората част и Милев и Попович записаха моментално пробив, който дублираха за 3:0. Шиков и Спасов този път върнаха един брейк в четвъртия гейм, но не успяха да го защитят и загубиха, въпреки че отразиха пет разигравания за мача.

В следващия кръг Милев и Попович ще срещнат украинеца Никита Мащаков и сърбина Тадия Радованович.

Радослав Шандаров и Васил Шандаров също са аут от турнира на двойки, след като отстъпиха с 4:6, 1:6 Федерико Янаконе (Италия) и Георгий Кравченко (Украйна). В следващия кръг двамата ще срещнат българина Антъни Генов и украинеца Олександър Овчаренко, които почиваха на старта.

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