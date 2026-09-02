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97 години Локомотив (София)!

  • 2 сеп 2026 | 16:42
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97 години Локомотив (София)!

Днес се навършват 97 години от основаването на Локомотив (София). "Железничарите" са 4-кратни шампиони на България, 4-кратни носители на Купата на България, а през 1973 г. печелят Балканската клубна купа.

Ето какво пишат от клуба:

"Днес отбелязваме 97 години от създаването на Локомотив (София) - 97 години история, традиции, достойнство и вярност към "червено-черната" идея. През годините поколения футболисти, треньори, ръководители и привърженици оставиха своя отпечатък в историята на клуба.

На този специален ден отправяме своята благодарност към всички, които са част от семейството на Локомотив. Нека заедно продължим да пазим и надграждаме тази история! Да бъдем единни, да подкрепяме отбора и да носим с гордост емблемата на гърдите си.

С уважение към миналото. С вяра в бъдещето. С Локомотив в сърцето. Честит 97-и рожден ден, локомотивци!".

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