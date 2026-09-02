Предстои провеждането на най-живописния крос триатлон в България “Лъвско сърце”

Организаторите от „Лъвско сърце“ канят любители на спорта и приключенията в Приморско от 4 до 6 септември на истински фестивал на издръжливостта в три дисциплини: плуване, колоездене и бягане

Най-предизвикателният крос триатлон в Европа се провежда за 11-та поредна година в България. Програмата му и тази година обещава да бъде запомняща се. Предстоят множество активности за публиката и, разбира се, състезание от 120 км, включващо плуване, колоездене и бягане, в едно от най-красивите кътчета у нас – в района на плаж Перла, Странджа, Приморско и покрайнините на резерват „Ропотамо“.

Надпреварата ще се състои на 5 септември на плаж Перла, Приморско. Организаторите са подготвили много изненади с участието на своите партньори. Паралелно с триатлона ще се проведе и полумаратон.

Освен любители атлети, организаторите набират и екип от доброволци, които се превръщат в неизменна част от събитието и общността на „Лъвско сърце“. Освен ползотворна работа и нови запознанства, доброволците имат възможността да се насладят и на трасето на състезанието, което минава покрай 4 природни резервата и 12 тракийски светилища. По време на етапа по плуване състезателите преминават в близост до потъналия тракийски град Ранули, който се намира в акваторията на днешния залив Перла. Вторият етап е колоезденето, което преминава през вековни гори и свещени земи в Странджа. Последният етап е бягането, а трасето му минава покрай резерват „Ропотамо“, Маслен нос, светилището Бегликташ, залив „Св. Параскева“ и Лъвската глава.

Всички, които не са готови да се състезават, но искат да станат част от триатлона, могат да се включат като доброволци, зрители или участници в богатата допълнителна програма с активности като акро йога, йога за деца, състезание с тренажори, томболи и незабравимо парти на 6 септември в Базовия лагер на плаж Перла.

Организаторите от „Лъвско сърце“ призовават любителите на приключенията да се присъединят към екипа в дните от 4 до 7 септември.

Състезанието се организира с подкрепата на Община Приморско и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по

програма „Спортът – начин на живот 2026–2027“.

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