Поредният ирански гросмайстор ще представлява Франция

Гросмайстор Пуя Идани, който досега беше третият най-високо рейтингиран шахматист на Иран, официално премина към Франция три години след като се премести със съпругата си в Брест. 30-годишният гросмайстор се присъединява към Алиреза Фируджа и женския гросмайстор Митра Хеджазипур сред изявените шахматисти от ирански произход, които представляват Франция. Двамата водещи играчи на Иран – гросмайсторите Амин Табатабаи и Пархам Магсудлу – също от известно време живеят във Франция, но продължават да представляват Иран.

Смяната на федерацията на Идани беше потвърдена от ФИДЕ през миналата седмица. С рейтинг 2615 той вече е новият номер четири на Франция според септемврийската ранглиста на ФИДЕ, след Фируджа, Максим Вашие-Лаграв и Етиен Бакро. В интервю за Chess.com Идани заяви, че решението му отразява живота, който е изградил във Франция. Той обаче призна, че неизпълнените обещания и неизплатените премии от Иранската шахматна федерация също са допринесли за преместването.

„Не мисля, че в началото някой иска да смени федерацията си“, заяви Идани. „През последните няколко години обаче се случиха много неща. Федерацията даде обещания, които не изпълни, имаше премии, които не бяха изплатени, и така нататък. Затова в крайна сметка чувствам, че бях принуден да го направя.“

30-годишният шахматист е достигал рекорден за кариерата си рейтинг от 2647, което го нарежда сред тримата най-високо рейтингирани ирански играчи през последното десетилетие. През 2013 година той спечели световното първенство до 18 години, а през следващата получи званието гросмайстор. Заедно с Табатабаи, Магсудлу, 20-годишната изгряваща звезда – гросмайстор Бардия Данешвар, и международния майстор Амиреза Пур Ага Бала, Идани беше част от иранския отбор, който спечели Азиатските игри през 2023 година.

Преместването му във Франция отчасти е продиктувано от желанието да изгради по-добро бъдеще за себе си и своето семейство. Идани се установи със съпругата си в Брест през април 2023 година, а малко след това се роди дъщеря им.

„Съпругата ми кандидатства в университет и беше приета тук, в Брест. Освен това смятах, че за кариерата ми ще бъде по-добре да се намирам в Европа“, каза той. „По-лесно е да получаваш покани за различни първенства и да участваш в открити турнири.“

В момента той притежава разрешение за пребиваване във Франция и възнамерява да кандидатства за гражданство, когато придобие това право.

„Планирам да остана във Франция и се радвам да представлявам държавата, в която ще живея“, заяви Идани. „Ако имат нужда от помощ по някакъв начин, ще направя всичко по силите си.“

Френската шахматна федерация все още не е отговорила на молбата на Chess.com за коментар и не е направила публично изявление относно трансфера. Идани заяви, че не е разговарял директно с представители на федерацията, въпреки че според правилата на ФИДЕ новата федерация е отговорна за подаването на заявлението за трансфер. В регистъра на ФИДЕ е отбелязана такса от 3500 евро, а Идани има право незабавно да представлява Франция в състезания на световната централа. Той обаче няма да дебютира за страната на предстоящата Шахматна олимпиада, тъй като съставът вече е бил избран.

„Щастлив съм, че ме приеха да ги представлявам и ми помогнаха през целия процес. Всичко премина без никакви проблеми.“

За преместването помогнал Реза Салами – роден в Иран френски политик и общински съветник в Брест, който отдавна е свързан с шахматния живот в града. Идани обясни, че двамата са се запознали, когато през 2019 година той играе за Брест във втора дивизия на френското първенство.

„Господин Салами ме покани и оттогава сме много добри приятели“, заяви Идани. „Фактът, че съпругата ми беше приета в Брест, беше просто щастливо стечение на обстоятелствата, което ни доведе тук! Имиграцията е трудна и беше хубаво да имаме приятел, който да ни помогне.“

Брест се превърна във важна дестинация за иранските шахматисти във Франция. Хеджазипур се установи там, след като представлява Иран без хиджаб на световното първенство по ускорен шах и блиц през 2019 година. През тази година в пристанищния град в Северозападна Франция пристигнаха и двамата водещи ирански гросмайстори. Заемащият 15-ото място в света Табатабаи и световният номер 31 Магсудлу получиха помощ от Салами в опитите си да се установят във Франция.

„Те участваха в турнир в Европа и не можеха да се приберат у дома заради конфликта. Затова се свързаха с мен“, заяви Салами пред френския вестник Paris Match.

На Табатабаи обаче беше отказано разрешение за пребиваване и той получи нареждане да напусне страната в рамките на един месец. Салами заяви, че решението ще бъде обжалвано, а според източници на Chess.com Табатабаи продължава да се намира във Франция. Магсудлу, който пристигна в страната със съпругата си, все още очаква решение по своята молба, съобщава Paris Match. Никой от двамата не е заявявал публично намерение да смени федерацията си, а Табатабаи е включен в състава на Иран за Шахматната олимпиада. Въпреки това ситуацията представлява значителна загуба за едно впечатляващо поколение ирански състезатели, които утвърдиха страната като една от най-силните шахматни нации в Азия.

По отношение на състоянието на иранския шахмат Идани заяви пред Chess.com:

„Доста тъжно е, защото чувствам, че сме – или по-точно бяхме – една от много силните и обещаващи държави в света. Дори успяхме да спечелим Азиатските игри пред Узбекистан и Индия. Надявам се нещата да се подобрят във всяко отношение, но наистина не съм сигурен, че това ще се случи.“

През последните години Идани участва по-рядко в турнири, но настоява, че все още се възприема преди всичко като състезател.

„Върховият ми рейтинг беше около 2650 през 2022 година“, каза той. „Сега съм по-малко активен в сравнение с онзи период. Започнах да се занимавам повече с треньорска дейност, както и да си сътруднича с различни сайтове за шахматни курсове.“

Той се надява, че преминаването към Франция може да даде нов тласък на кариерата му.

„Все още съм доста амбициозен и се възприемам повече като състезател, отколкото като треньор. Ако обстоятелствата и ситуацията се подобрят, вярвам, че мога отново да достигна върховото си ниво и дори да го надмина.“

Идани планира да участва в няколко открити турнира през есента, но посочи Grand Swiss, световните първенства по ускорен шах и блиц и първото си индивидуално европейско първенство под френски флаг като свои основни цели.

„Вярвам, че животът в Европа ще улесни неща като избора на турнири и пътуванията“, заяви той. „Условията и възможностите тук също са по-добри в сравнение с Иран. Много съм развълнуван от възможността да участвам на европейското първенство, защото смятам, че е рядкост човек, който произхожда от Азия, да играе там. Нека видим какво ще се случи!“

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