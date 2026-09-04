Диян Димитров след успеха в Будапеща: Това беше доста голямо постижение за мен

Диян Димитров бе виртуален гост в "Sportal Fight Club" пет дни след впечатляващия му успех на Световната купа по кикбокс на WAKO в Будапеща. Младият боец разказа за пътя си към шестия му златен медал от Световна купа и предстоящото му предизвикателство на ринга на 3-ти октомври.

Спортистът на СК "Десант" надделя над четирима съперници, като нокаутира двама от тях по пътя си към златото в препълнената категория до 67 килограма в стил К-1 миналия уикенд. И двата нокаута бяха постигнати с удари с колена. Димитров споделя, че ударите с колена са му донесли близо 10 нокдауна на състезание.

На 3.10 европейският и световен шампион на WAKO ще се качи на ринга за професионална кикбокс битка. 19-годишният талант ще се изправи срещу мароканеца Анур Чакър в битка в категория до 67 килограма, която ще бъде част от бойната гала "Elite Fighting Arena 2".

Вижте цялото интервю с Димитров, в което ученикът на Драгомир Йорданов споделя за ежедневието му като спортист, студент и работещ, подготовката му за EFA 2 и методите на тренировки в СК "Десант":

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