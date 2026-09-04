Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Диян Димитров след успеха в Будапеща: Това беше доста голямо постижение за мен

Диян Димитров след успеха в Будапеща: Това беше доста голямо постижение за мен

  • 4 сеп 2026 | 12:50
  • 454
  • 0

Диян Димитров бе виртуален гост в "Sportal Fight Club" пет дни след впечатляващия му успех на Световната купа по кикбокс на WAKO в Будапеща. Младият боец разказа за пътя си към шестия му златен медал от Световна купа и предстоящото му предизвикателство на ринга на 3-ти октомври.

Спортистът на СК "Десант" надделя над четирима съперници, като нокаутира двама от тях по пътя си към златото в препълнената категория до 67 килограма в стил К-1 миналия уикенд. И двата нокаута бяха постигнати с удари с колена. Димитров споделя, че ударите с колена са му донесли близо 10 нокдауна на състезание.

На 3.10 европейският и световен шампион на WAKO ще се качи на ринга за професионална кикбокс битка. 19-годишният талант ще се изправи срещу мароканеца Анур Чакър в битка в категория до 67 килограма, която ще бъде част от бойната гала "Elite Fighting Arena 2".

Вижте цялото интервю с Димитров, в което ученикът на Драгомир Йорданов споделя за ежедневието му като спортист, студент и работещ, подготовката му за EFA 2 и методите на тренировки в СК "Десант":

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Автобус го влачи 18 метра и едва не го убива, а сега е на една победа от договор с UFC

Автобус го влачи 18 метра и едва не го убива, а сега е на една победа от договор с UFC

  • 3 сеп 2026 | 15:26
  • 8964
  • 3
Рекорден брой състезатели се очакват на плажната борба край Несебър

Рекорден брой състезатели се очакват на плажната борба край Несебър

  • 3 сеп 2026 | 12:51
  • 810
  • 0
Джо Роугън: UFC сбъркаха със съперника на Конър

Джо Роугън: UFC сбъркаха със съперника на Конър

  • 2 сеп 2026 | 19:51
  • 2125
  • 1
Реваншът между Чимаев и Бърнс е насрочен за събитието RAF 13

Реваншът между Чимаев и Бърнс е насрочен за събитието RAF 13

  • 2 сеп 2026 | 18:03
  • 1422
  • 0
Международен журналист посвети документален филм на SENSHI и KWU SENSHI

Международен журналист посвети документален филм на SENSHI и KWU SENSHI

  • 2 сеп 2026 | 16:27
  • 672
  • 0
Станимира Петрова преди завръщането на ринга: Искам да се насладя на момента

Станимира Петрова преди завръщането на ринга: Искам да се насладя на момента

  • 2 сеп 2026 | 16:14
  • 1939
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

  • 4 сеп 2026 | 13:09
  • 2341
  • 5
Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

  • 4 сеп 2026 | 10:00
  • 18818
  • 39
ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

  • 4 сеп 2026 | 10:06
  • 12656
  • 17
Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

  • 4 сеп 2026 | 11:50
  • 5389
  • 3
Ботев (Пд) официално представи Шопов

Ботев (Пд) официално представи Шопов

  • 4 сеп 2026 | 11:51
  • 4038
  • 13
Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

  • 4 сеп 2026 | 12:18
  • 5469
  • 14